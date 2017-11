Dokkumse wint prijs met onderzoek naar bewegen tijdens leren

Marijke Mullender-Wijnsma uit Dokkum heeft een prijs gekregen voor haar onderzoek naar bewegen en leren bij kinderen. Bij het onderzoek waren meerdere Friese scholen betrokken, zoals basisschool It Kruirêd in Mûnein. Leerlingen van deze scholen deden reken- en taallessen, terwijl er bewegingsoefeningen werden gedaan. De resultaten laten zien dat de kinderen fitter zijn geworden door het programma. Ook hebben ze in twee jaar tijd een leerwinst van vier maanden behaald. Mullender-Wijnsma krijgt in totaal 2000 euro voor de NRO-VOR-praktijkprijs 2017.

De nominatievideo van Marijke Mullender-Wijnsma: