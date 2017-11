Nij Smellinghe beste ziekenhuis van Fryslân

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is volgens de ziekenhuistest van het Algemeen Dagblad het beste ziekenhuis van Fryslân. Landelijk gezien staat Nij Smellinghe op de vierde plaats. Vorig jaar kwam het ziekenhuis niet verder dan de 71e plaats.



De Tjongerschans in Heerenveen volgt de omgekeerde route. Dat ziekenhuis stond vorig jaar op de 4e en nu op de 47e plaats. Ook de andere Friese ziekenhuizen scoren lager dan een jaar geleden. Ziekenhuis MCL in Leeuwarden daalde van plaats 20 naar plaats 30, terwijl het Antonius Ziekenhuis in Sneek zakte naar plaats 54. Vorig jaar konden de Sneekers nog een 37e plaats noteren.