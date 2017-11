"Aantal huizen voor kasarbeiders in Berltsum beperken"

Een motie van de gemeenteraadspartijen, om alle middelen in te zetten om het aantal huizen voor kasarbeiders in de Berltsumer wijk De Pôllen tot een acceptabel minimum terug te brengen, was donderdagavond het hoogst haalbare voor de buurtbewoners van de wijk. Die hebben grote zorgen dat er meer dan honderd arbeidsmigranten komen te wonen in de nieuwbouwbuurt. In deze wijk wonen op dit moment zo'n 40 Nederlandse bewoners. Dat de projectontwikkelaar en bouwbedrijf Lont deze plannen hadden, was de buurt niet verteld en dat steekt de bewoners.

Motie FNP afgewezen

In een druk bezochte raadsvergadering werd eerst een zesdelige motie van de FNP behandeld, maar die haalde het niet, tot teleurstelling van de partij en de buurtbewoners. In de motie stond onder andere dat er juridisch onderzocht zou moeten worden wat er mogelijk is. En belangrijker: dat dit voor de eerstvolgende raadsvergadering van de gemeente Menameradiel duidelijk moet worden. Met name over de termen 'gezinswoning' en 'huishouden' is veel onduidelijkheid, want in de veertien nieuwbouwhuizen zouden ook zomaar allemaal mannelijke kasarbeiders zonder concrete familieband kunnen komen te wonen.

Bestemmingsplan

Van de eerste acht woningen ligt het bestemmingsplan al vast. Tegen de andere zes lopen nog bezwaren. De FNP-motie haalde het niet, maar een andere wel. Deze is vrijblijvender en ingediend door de maatschappij. In de motie wordt de kwestie doorgeschoven naar de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke.