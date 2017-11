Fryslân wint prijs voor beste circulaire regio van Nederland

De provincie Fryslân mag zich vanaf donderdag de beste Nederlandse regio op het gebied van circulaire economie noemen. Fryslân kreeg daarvoor donderdag een nationale prijs, die door voorzitter John Vernooij en gedeputeerde Sander de Rouwe in ontvangst werd genomen. Dat gebeurde op het BT Event in Lelystad, een evenement over de toekomst en uitdagingen van de moderne economie. Een circulaire economie is een groene economie waar geen afval overblijft, maar gebruikt wordt voor het maken van nieuwe producten. De jury was erg te spreken over de geïntegreerde aanpak in Fryslân en de betrokkenheid van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. De prijs bestaat uit een bord en de belangrijke nationale erkenning.

"Dit is de beloning voor de bedrijven die zich vanaf dag één inzetten voor de circulaire economie", aldus John Vernooij, voorzitter van de Vereniging Circulair Fryslân. Ook gedeputeerde Sander de Rouwe is zeer verheugd met de prijs: "De provincie Fryslân is de meest gunstige ontwikkelregio voor de circulaire economie. Met die overtuiging lopen wij voorop in Nederland."