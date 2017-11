Drie Friese films in première op Noordelijk Film Festival

Het jaarlijks Noordelijk Film Festival gaat volgende week weer van start in Leeuwarden. Van 8 tot en met 12 november zijn er in De Harmonie en Slieker Film 150 films te zien. De organisatie verwacht ongeveer 20.000 bezoekers. Zaterdag 11 november is er een speciale filmmiddag met de premières van drie Friese documentaires. Het gaat om Thúshaven Bartlehiem van Froukje van Wengerden, Romania Romania van Murk-Jaep van der Schaaf en Pamietamy van Anne van Slageren. In Fryslân Hjoed gaven Piter Tjeerdsma en Froukje van Wengerden donderdag een voorproefje van de documentaires.

Thúshaven Bartlehiem

Waar voel jij je thuis? Die vraag staat centraal in de documentaire van Froukje van Wengerden. De filmmaakster reist samen met haar vader op hun schip 'Eestroom' door Fryslân. Ze vragen zich af, wat een thuis voor mensen betekent. Is het gevoel van thuis voelen altijd verbonden met een plek of een landschap?

Romania Romania

Klezmer-muzikant Jaap Mulder reisde deze zomer terug naar zijn muzikale roots. De roots van de zanger van Di Gojim liggen in Transsylvanië, Roemenië. Documentairemaker Murk-Jaep van der Schaaf filmde zijn ontmoetingen met lokale muzikanten. Want bestaat de muzikale connectie die Jaap voelt wel echt?

Pamietamy

De droom van dirigent Andries de Haan is in vervulling gegaan. Voor een bijzondere compositie ging hij naar een beladen plek uit de Tweede Wereldoorlog. Groninger filmmaker Anne van Slageren volgde de dirigent en zijn fanfareorkest CMV Excelsior uit Grijpskerk.

De documentaires zijn zaterdag 11 november te zien. Om 12.45 uur draait Pamietamy en om 14.15 uur zijn Thúshaven Bartlehiem en Romania Romania aan de beurt. Aan de vertoning van Pamietamy en Romania Romania worden ook muzikale optredens gekoppeld van respectievelijk het fanfareorkest uit de film Pamietamy en Di Gojim, de band van klezmer-muzikant Jaap Mulder die gevolgd wordt in Romania Romania.