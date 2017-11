Akkoord getekend om wanbetalers zorgpremie te helpen

Zorgverzekeraar De Friesland en alle Friese gemeenten hebben donderdag in Dokkum een akkoord getekend, om mensen te helpen die hun zorgpremie niet kunnen betalen. Ongeveer tien gemeenten in Fryslân deden dit al, maar nu sluiten ook de andere Friese gemeenten zich aan. Het is uniek dat een zorgverzekeraar en een hele provincie met elkaar optrekken.

Bij De Friesland zijn er jaarlijks ruim 8000 mensen die hun zorgpremie niet op tijd betalen. Over het algemeen worden deze mensen na verloop van tijd overgedragen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en krijgen ze een incassobureau op hun dak. Dat proberen de Friese gemeenten en de zorgverzekeraar nu te voorkomen door eerder in te grijpen.

De zorgverzekeraar is al vanaf 2014 bezig om mensen met een betalingsachterstand persoonlijk aan te spreken. Dat werkt beter dan alleen een brief met een herinnering, is de ervaring. De hoop is dat de samenwerking met de gemeenten nog betere resultaten op zal leveren.