Boete voor het vernielen van winkelruiten

Een man uit De Westereen heeft van de rechter een boete van 350 euro gekregen, omdat hij afgelopen zomer de ruiten van een winkel in het dorp had ingeslagen. De verdachte had op een feest ruzie gehad met een man, en hij was daar zo kwaad over dat hij later de ruiten van de winkel van de man vernielde. De schade was meer dan drieduizend euro. De man was zeer schuldbewust over wat er is gebeurd. Hij had wel een werkstraf bij de eigenaar van de winkel willen doen, maar de rechter vond een boete genoeg.