In Drachten is donderdagmiddag een motorrijder om het leven gekomen nadat hij onderuitging en tegen een boom botste. Volgens de politie gaat het om een 49-jarige man uit Drachten. Het ongeluk gebeurde op de Noorderhogeweg. De weg werd afgesloten en het verkeer werd omgeleid. Rond 18.00 uur is de weg weer vrijgegeven. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.

