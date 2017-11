Lauwers College brengt de mavo terug

De naam mavo komt weer terug bij Christelijke scholengemeenschap Lauwers College. De mavo komt in de plaats van het vmbo-TL, de theoretische leerweg. De school kiest voor de verandering omdat de mavo vertrouwd is en beter overkomt. En het geeft ook aan dat deze leerweg niet alleen naar het MBO leidt, maar ook naar de havo, zo zegt de scholengemeenschap. De naamsverandering geldt voor alle vmbo-TL-afdelingen van het Lauwers College: in Buitenpost, Kollum en Grijpskerk.