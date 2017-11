Student NHL wint landelijke verkeerskundeprijs

Student Ruben de Bruijne van de NHL in Leeuwarden heeft de landelijke HBO Verkeerskundeprijs 2017 gewonnen voor de beste afstudeerproductie van de afgelopen twee jaar. Hij kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar toegankelijkheid in het verkeer voor voetgangers. De Bruijne studeert ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit en voerde zijn onderzoek uit voor de gemeente Amsterdam.

De student kreeg de prijs op het pre-congres van het Nationaal Verkeerskunde Congres (NVC) in Zwolle. De jury reikte de prijs uit aan De Bruijne omdat zijn idee origineel en actueel is. Ook was het onderzoek goed uitgevoerd en wist hij het goed te presenteren, aldus de jury. Er waren vijftien scripties ingezonden.