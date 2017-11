Vluchteling Maedeh in de finale voor 'Ambassadeur MBO'

Maedeh Rahimi doet het goed in de verkiezing voor de nieuwe landelijke ambassadeur voor het MBO. De 21-jarige studente van de Friese Poort staat in de finale van de verkiezing, en heeft tot en met 8 november de tijd om zoveel mogelijk stemmen op te halen. Op zichzelf is zo'n verkiezing al bijzonder, maar voor een van oorsprong Afghaanse vrouw is het al helemaal speciaal. De situatie van Maedeh is zwaar: ze woont in het AZC in Burgum en heeft met haar familie geen verblijfsstatus. Daarnaast is de kans groot dat ze uiteindelijk weer teruggestuurd zal worden naar Afghanistan.

Maedeh doet onder deze omstandigheden toch de MBO opleiding Bedrijfsadministratie. Ze zit in het laatste jaar. Maedeh heeft alle examens gehaald en heeft ook een zeer goede stage gelopen, waaraan ze haar nominatie voor de verkiezing van MBO ambassadeur te danken heeft. Maar om een diploma te krijgen moet ze nog een eindstage lopen. En dat is precies het probleem, want Maedeh heeft geen ID kaart. Dit komt omdat ze geen vluchtelingenstatus heeft. En zonder ID-pas kunnen studenten geen stage lopen. ROC de Friese Poort doet haar best, maar het is niet zo makkelijk om een oplossing te vinden. In het ergste geval zou Maedeh binnenkort de verkiezing winnen, maar tegelijk ook uitgezet worden naar Afghanistan.

​Maedeh kwam zes jaar geleden met haar familie naar Nederland. Haar vader loopt gevaar als hij terug moet, en ook voor Maedeh zou het betekenen dat ze niet meer naar school zou kunnen, en ook geen werk meer zou mogen doen. Meisjes en vrouwen hebben volgens haar geen waarde in het land. De eerste 15 jaar van haar leven kreeg Maedeh onderwijs van haar moeder.

De Afghaanse wil met de verkiezing laten zien dat mensen ook onder zware omstandigheden hun best moeten doen om er het beste van te maken. Ze wil ook laten zien dat ze wat kan betekenen voor Nederland.

Wie wil stemmen op Maedeh kan dat doen via de volgende link.