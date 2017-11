Werkstraffen voor vier Leeuwarders na vechtpartij

Vier Leeuwarders hebben werkstraffen tot zestig uur gekregen voor hun aandeel in een vechtpartij in een kroeg in de stad. Met z'n vieren hebben ze een andere man mishandeld in een horecagelegenheid aan het Ruiterskwartier. Volgens de verdachten deelde het slachtoffer de eerste klap uit. Dat was nadat ze grappen over hem hadden gemaakt.

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd. Hij zou de verdachten later verteld hebben dat hij geen aangifte zou doen als ze hem per persoon duizend euro zouden betalen, maar daar zijn ze niet op ingegaan. Bij de strafmaat hield de rechter er rekening mee dat het slachtoffer zijn handen ook niet had thuisgehouden.