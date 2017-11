Boeren op Terschelling stoppen met ganzengebied

Enkele boeren met gebieden waar ganzen kunnen eten in de polders op Terschelling houden daarmee op. De ganzen zijn een plaag geworden, vinden ze. En in plaats van ze te gedogen op hun land, laten ze ze vanaf nu verjagen. Dat helpt, want de ganzen komen nu niet meer op hun land, zeggen ze.

Vanwege de vogels hebben ze veel schade aan het land, veel minder gras en daardoor produceren de koeien weer minder melk. Bovendien ging het ten koste van de weidevogels, zo denkt bijvoorbeeld boer Cees Cupido. "De polder van Terschelling is uniek voor weidevogels, niet voor ganzen", stelt hij. "Ze vreten alles kaal en dat poepen ze uit. In mei ligt de poep zo'n beetje tot in onze kamer. Het kan zo niet langer."

Cees Cupido boert in de polder achter Lies, net als zijn collega Gerard Cupido. En ook al krijgen ze van de provincie schadevergoeding voor de ganzenopvang, ze vinden het jammer dat de natuur in hun gebied zo eenzijdig wordt en weidevogelkuikens zo'n kleine overlevingskans hebben.