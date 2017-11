De prijs van een koophuis is het afgelopen jaar het minst gestegen op de Waddeneilanden. Daar zijn wel veel meer woningen verkocht: maar liefst 45 procent meer dan vorig jaar.

In Noordoost-Fryslân is de gemiddelde prijs ook met nauwelijks 5 procent gestegen, in Noordwest-Fryslân gaat het om 11 procent. Dit blijkt uit cijfers van woningmarktcijfers.nl. In Noordoost-Fryslân zijn bijna 20 procent meer woningen verkocht, in het noordwesten van onze provincie bijna 30 procent meer.