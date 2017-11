De Harlinger politieke partij Ouderen Politiek Actief - afgekort OPA - krijgt een nieuwe naam: HOOP, oftewel Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij. Daar is voor gekozen omdat de naam OPA in meer gemeenten wordt gebruikt door politieke partijen. De Harlinger partij wil daar onafhankelijk van blijven. In maart doet de partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.