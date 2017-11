Crone sluit Nationaal Schoolontbijt af in Fries Museum

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden sluit volgende week vrijdag de vijftiende editie van het Nationaal Schoolontbijt af. Dit gebeurt in het Fries Museum, met kinderen van de Dr. Algraschool uit Leeuwarden. Ook de kinderburgemeester van Leeuwarden, Charlize Hindriks, is hierbij aanwezig. Bij de sluiting overhandigen Crone en de kinderen een cheque aan het Jeugdcultuurfonds.

De start van het Nationaal Schoolontbijt is komende maandag in het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar wordt dan ontbeten onder het schilderij De Nachtwacht. In totaal doen er ongeveer een half miljoen kinderen van 2.900 basisscholen mee.