Grote bult zand naar zeegat tussen Terschelling en Ameland

Rijkswaterstaat is al een eind op weg met een bijzonder experiment waarbij een grote bult zand wordt gestort voor het zeegat tussen Terschelling en Ameland. Vooral Ameland is voor een goede bescherming tegen de zee behoorlijk afhankelijk van het storten van zand. Dat gebeurt normaal gesproken op een plek dicht bij de kust, maar dat gaat nu anders.

Stroming

Het komt nu op een steeds kleiner wordende zandbank bij het zeegat. Net als bij de zogenaamde zandmotor voor de Hollandse kust moet de stroming er dan voor zorgen dat het zand op de goede plek terechtkomt. Of dat ook gebeurt, is niet zeker. Daarom gaat het om een proef. Binnenkort is de aanbestediging en in lente van 2018 moet het werk beginnen.