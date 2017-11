Grote daling in jeugdcriminaliteit Noord-Nederland

De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland is de afgelopen tien jaar flink afgenomen. Tussen 2005 en 2015 is het aantal minderjarigen dat geregistreerd is als verdachte met meer dan de helft afgenomen. In Fryslân gaat het om een daling van 59 procent. In Drenthe gaat het om 72 procent en in de provincie Groningen ging het cijfer met 65 procent omlaag. Dat blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau, het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Het onderzoek is gedaan in samenwerking met het Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit Noord-Nederland.

Smartphone

Volgens de onderzoekers wordt de daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit onder andere veroorzaakt door het gebruik van de smartphone. Dat zorgt ervoor dat jongeren minder op straat rondhangen en voor overlast zorgen. Ook preventie speelt een rol, bijvoorbeeld het tegengaan van alcoholgebruik onder de jeugd. Ondertussen neemt de internetcriminaliteit onder jongeren wel toe. Drie op de tien jongeren geeft toe zich hier wel eens schuldig aan te maken. Het gaat dan onder andere om fraude en het versturen van virussen.