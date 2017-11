Drachten en omgeving krijgt een eigen broodfonds. Dat is een sociaal vangnet van en voor ondernemers. Maximaal vijftig deelnemers leggen geld in. Wanneer iemand van die groep arbeidsongeschikt raakt, krijgt diegene van de anderen tijdelijk financiële steun. Zzp'ers, maar ook zelfstandigen met een bv of vof kunnen meedoen in zo'n broodfonds.

Landelijk zijn er al 300 groepen, met ruim 13.000 ondernemers. Op 20 november is er in Drachten een informatiebijeenkomst over het broodfonds.