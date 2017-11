Youtube-oproep voor nieuwe bestemming treinwagon Harlingen

In een video op Youtube roept wethouder Maria le Roy mensen op om met plannen te komen voor de oude treinwagon die de gemeente Harlingen heeft gekocht. Die staat in de Willemshaven en het was de bedoeling dat er een sanitairgebouw in zou komen. Dat gaat niet door en daarom is de gemeente nu op zoek naar ideeën voor een andere invulling. Die kunnen ingediend worden tot 8 januari van volgend jaar.

De mensen met de drie beste ideeën worden uitgenodigd voor een presentatie aan de gemeente Harlingen. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt welk idee uiteindelijk wordt uitgevoerd.