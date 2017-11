"Meer speciale woningen nodig voor jongeren Achtkarspelen"

De fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Achtkarspelen wil weten waarom de gemeente niet wil meewerken aan de realisatie van zeven appartementen in een gebouw aan de Master Hoeksmawei in Drogeham. De partij heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De appartementen zijn bedoeld voor jongeren die begeleiding nodig hebben bij zelfstandig wonen. De gemeente heeft eerder aangegeven dat er genoeg van deze mogelijkheden zijn in Achtkarspelen, maar volgens de ChristenUnie is er nauwelijks woonruimte voor deze groep en dreigen jongeren op straat te belanden.