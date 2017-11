Kranten in brievenbus leegstaand huis in brand gestoken

In een leegstaande woning aan de Pieter Sipmawei in Leeuwarden is woensdagmiddag brand ontstaan. Een stapel folders en kranten was via de brievenbus in brand gestoken. De brandweer kreeg net na vijf uur een melding van de brand. Zij was snel ter plaatse en had het vuur al gauw onder controle, waardoor voorkomen kon worden dat de brand zich uitbreidde. De politie onderzoekt de zaak, omdat er sprake is van brandstichting.