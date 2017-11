Kunstproject moet inwoners Heerenveen gelukkig maken

In Heerenveen is woensdag een bijzonder kunstproject opgezet, met als motto ''creativiteit maakt gelukkig''. In bedrijvengebouw De Kas heeft stichting De Muze - Community Art Café een grote bijenkorf opgehangen waar de inwoners van Heerenveen deze maand samen aan kunnen bouwen. Burgemeester Tjeerd van der Zwan opende woensdagmiddag het gemeenschapsproject en leverde als eerste een bijdrage aan het kunstwerk: een doosje met geluk, met zeven M&M's en zeven kaarsjes.

Het doel van De Muze is het krijgen van een permanent kunstcafé in Heerenveen. De stichting vindt dat de er in de gemeente te weinig plaatsen zijn waar mensen elkaar op laagdrempelige wijze kunnen ontmoeten om bekend te raken met kunst en cultuur. Heerenveen staat voornamelijk bekend als sportplaats en dat is niet genoeg, vindt de stichting.