Celstraf geëist tegen drankrijder na ongeluk bij Appelscha.

Tegen een 55-jarige drankrijder uit Groningen is woensdagmiddag in de rechtbank van Leeuwarden een gevangenisstraf van acht maanden geëist. Ook zou hij zijn rijbewijs voor een periode van vier maanden moeten inleveren. De man stond terecht wegens een ongeluk op de Bosweg bij Oude Willem, nabij Appelscha. Hij belandde met zijn auto op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een tegenligger. In deze auto zat een ouder echtpaar uit Oentsjerk. Zij raakten bekneld in hun auto en moesten er door de brandweer uit worden gehaald. De man hield er een gebroken nekwervel aan over en zijn vrouw een gebroken pols. Ze hebben beiden vier dagen in het ziekenhuis gelegen.

De officier van justitie verwijt de verdachte dat hij zich niet om de slachtoffers heeft bekommerd. Hij vluchtte na de aanrijding het bos in. De politie vond hem, verstopt achter een boom. Tegen de politie zei hij dat hij na de aanrijding nog snel een fles drank had gedronken, maar die fles is niet gevonden. De officier van justitie wees erop dat getuigen verklaren dat de man na het ongeluk zwalkend op zijn benen stond en naar alcohol stonk. De verdachte zei ook dat hij een aantal biertjes ophad en dat hij liever niet wilde dat de politie zou worden ingeschakeld.

De man is in het verleden vijf keer veroordeeld voor rijden onder invloed, waarvan de laatste keer in 2007. De reclassering nodigde hem uit voor een gesprek, maar hij kwam niet opdagen op de afspraak. De verdachte was woensdag zelf ook niet aanwezig bij de rechtszaak. De rechter zal op 15 november uitspraak doen.