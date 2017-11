VIDEO: Wat blijft over van Culturele Hoofdstad na 2018?

De politiek moet nu beginnen met het investeren in de toekomst van Fryslân na 2018. Het jaar van Culturele Hoofdstad komt steeds dichterbij, maar een duidelijk beeld van wat er na dat jaar moet worden geïnvesteerd, is er nauwelijks. De doelen zijn helder: een sterke Friese economie, een bruisend cultureel leven, meer toeristen en een landschap vol geluiden van weidevogels. Maar in de buidel tasten wil nog niemand. Volgens de Leeuwarder wethouder Sjoerd Feitsma valt het allemaal wel mee. "Je investeert een jaar lang veel geld, daarna pluk je daar de vruchten van. Als je de begroting voor cultuur met een paar procent verhoogt, kun je de ontwikkelingen die we nu in gang zetten goed draaiende houden."

Nog te stil

Maatschappelijk vernieuwer Klaas Sietse Spoelstra vindt evenwel dat het nu nog veel te stil is. Het wordt tijd dat projecten in gang worden gezet. Het blijft volgens hem hangen in de korte termijnvisie van de politiek. "Je moet nu aan de slag met de agenda van Fryslân voor 2030. De discussie komt in de politiek als snel op geld. Daar moet je vanaf. Begin met het ontwikkelen van een duidelijke visie."

Niet bang voor de toekomst

Avine Fokkens, fractievoorzitter van de VVD in de Staten, is enthousiast over LF2018. Maar zomaar de geldbuidel opentrekken is geen optie. "Je moet goed investeren. Zo goed dat Leeuwarden, en dan ook Fryslân, na 2018 nog jaren culturele hoofdstad is." Wethouder Feitsma is niet bang voor de toekomst. Hij denkt dat het wel goed zal komen. De investeringen komen er. ''Want'', zegt hij, ''een investering in een rijk cultureel leven voor de jeugd is ook economie."