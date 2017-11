Anne Hettinga van Arriva: "Een miljard ProRail is een begin"

De een miljard euro die ProRail de komende jaren investeert in het spoor in het Noorden, is niet meer dan een eerste stap. Dat zegt Anne Hettinga, directeur van Arriva. De vervoerder verzorgt in Fryslân het treinvervoer van Leeuwarden naar Stavoren, Harlingen en Groningen. Als de trein naar Groningen op stroom zou rijden, scheelt dat veel vervuilende diesel, maar ProRail denkt dat de investering daarvoor te groot is. Anne Hettinga wil dat idee nog niet loslaten en vindt dat de provincie hier voor moet vechten. Hij wijst naar Limburg, waar elektrificatie van het spoor al is gelukt.