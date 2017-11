Jongerencentrum Bolsward sluit de deuren

Het jongerencentrum aan de Burgemeester Praamsmalaan in Bolsward gaat na drie jaar dicht. Er komen steeds minder bezoekers en er is ook minder subsidie beschikbaar. Daardoor kunnen er minder activiteiten worden georganiseerd. Het jongerenwerk in Bolsward was volledig afhankelijk van subsidie en donaties.

Het bestuur had nog een bureau ingeschakeld om te onderzoeken of er meer donaties of subsidies konden worden binnengehaald, maar dat leverde weinig op. De vrijwilligers van het jongerencentrum zijn woensdagmiddag op de hoogte gesteld van de sluiting.