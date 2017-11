Zaak lege supermarkt Franeker voor Raad van State

De regels voor de oude Lidl-supermarkt aan de Foarstrjitte in Franeker zijn zo streng, dat het praktisch onmogelijk is om er een nieuwe bestemming voor te vinden. Dat is de belangrijkste reden dat het gebouw al zo lang leeg staat. Dat hebben de verhuurders Roeland en Alie van der Pol van het gebouw woensdag gezegd bij de Raad van State. Ze hebben in een zitting gevraagd om de strenge regels van de gemeente terug te draaien, zodat er weer een supermarkt mogelijk is. Ze zeggen dat ze de dupe worden van een deal tussen de supermarkten Albert Heijn, Lidl en de gemeente. De Lidl is destijds verhuisd naar een nieuw gebouw, naast de Albert Heijn. Toen zou zijn afgesproken dat er niet weer een supermarkt terug mocht komen in het oude gebouw.

De gemeente Franekeradiel zei dat er nog steeds van alles in het gebouw mag, zoals winkels, een galerie, horeca of zelfs een buurtsuper. Die mag dan niet groter zijn dan 600 vierkante meter. Van der Pol zegt dat zoiets niet waar is. De rechter zei dat de volle supermarktbestemming eigenlijk al in 2006 is veranderd. Eigenlijk hadden de eigenaren toen moeten protesteren. Van der Pol erkende dat hij dat destijds een beetje heeft gemist, ook al omdat supermarktketen Lidl niet protesteerde. Van der Pol denkt dat er toen al onderhandelingen gaande waren met de gemeente over een verhuizing van de supermarkt naar de zuidkant van het centrum.

De Raad van State vond het wel vreemd dat de gemeente het hele gebied bij de Sjaardemastraat en Ockingahiem als supermarktgebied heeft aangewezen, maar het oude supermarktgebouw van Van der Pol niet. Over een paar weken volgt uitspraak in deze zaak.