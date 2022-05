De Hoop (PvdA) over crisis in vluchtelingenopvang: "Neem een voorbeeld aan Dijkhoff"

De Hoop discussieerde in Buro de Vries met LC-journalist Irene Overduin en Albert van Keimpema, VVD-raadslid in De Fryske Marren, over de problemen met de vluchtelingenopvang in ons land.

Volgens Overduin beschouwen we de problemen als een incident, terwijl het dat niet is. "Het is een crisis die al jarenlang voortduurt. Die crisis heeft pieken en dalen en op dit moment zien we een enorme piek. Je moet het dus bekijken als een systeemcrisis."