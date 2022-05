Wieken windpark Nij Hiddum-Houw zichtbaar: "Landschap van de 21e eeuw"

Het doel is dat het windpark eind dit jaar helemaal klaar is. Afgelopen week werden de wiken met een speciaal transport naar Zurich gebracht. Van de 16 oude kleinere windmolens zijn de meesten al afgebroken.

"Efficiënter en rustiger"

Het nieuwe park bestaat uit 9 grote exemplaren. Volgens woordvoerder Robert Portier van energiebedrijf Vattenfall is het zeer belangrijk. "De oude windmolens produceerden samen minder dan de negen nieuwe. Dus is vervanging simpelweg efficiënter."

Bovendien zou de nieuwe situatie beter zijn voor het beeld. "Zestien of negen molens in een landschap, dat is nogal een verschil. Bovendien draaien de grote molens langzamer en dat voelt wat rustiger voor de omgeving."