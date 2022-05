Cambuur sluit historisch seizoen af: "We hebben de club op de kaart gezet"

Mei it histoarysk besef sit it wol goed by de Cambuurspilers, want se wisten dat de Ljouwerter klup dit noch noait prestearre hi

Met het historisch besef zit het wel goed bij de Cambuurspelers, want ze wisten dat de Leeuwarder club dit nog nooit had gepresteerd. "We hebben een fantastisch team", zegt de buitenspeler, die vijf seizoenen voor Cambuur heeft gespeeld. "Dit team zullen we nooit vergeten. Het is niet normaal wat we presteren."

Kallons contract in Leeuwarden loopt af en hij wil niet verlengen. Hij is blij dat hij het zo mooi af kan sluiten. "In tegenstelling tot de vorige wedstrijden heb ik nu echt genoten. We hadden allemaal support fan de fans, ze hebben ons de hele wedstrijd gesteund. Ik ben superblij dat we ze kunnen belonen met de winst."

Het was een speciale wedstrijd, want voor veel spelers was het de laatste keer in het Cambuurshirt. Niet alleen voor Kallon. "We wilden met een lekker gevoel afsluiten, dat was onze motivatie. Als promovendus moeten we blij zijn met de negende plaats, met het linkerrijtje. We hebben Cambuur op de kaart gezet in Nederland."