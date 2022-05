Van Hooijdonk: "Laat AZ maar komen, wij zijn niet bang"

De spits speelde een grote rol in de overwinning op Go Ahead Eagles, deze zondag. Het werd 3-1 en de van Bologna gehuurde Van Hooijdonk maakte de eerste twee goals. "Ik heb nu zes keer gescoord en een assist gegeven. Alles thuis, haha. Ik weet niet of het toeval is."

Het mooie voor Heerenveen is dat die andere spits, Amin Sarr, met name productief is in de uitwedstrijden. "Dat is een goede mix", lacht Van Hooijdonk. "Want de play-offs bestaan ook uit thuis- en uitwedstrijden."

Het gevoel bij Heerenveen kan niet beter op dit moment. Na de winterstop werd nog gesproken over degradatie. Met een paar nieuwe aanwinsten, onder wie Van Hooijdonk, werd de weg omhoog weer gevonden. "Dat is een echte teamprestatie. Het klinkt heel cliché, maar dat is het echt."