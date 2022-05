Partuur Steenstra wint in Dronryp: te sterk voor Kingma in finale

In de finale van de Eise Eisingapartij tegen Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten was het begin niet geweldig voor het partuur van Steenstra. Op 2-1 6-6 dreigden ze zelfs een spel achter te komen. Dat gebeurde niet: het werd gelijk en de spanning was helemaal terug.

Later pakte het partuur van Steenstra nogmaals een bordje op 6-6. Op 5-3 6-6 haalden ze de overwinning binnen met een bovenslag van Wassenaar.

Alles aan de hang

Steenstra, Hiemstra en Wassenaar haalden de finale door op de tweede lijst te winnen van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger. Die laatste viel in voor de geblesseerde Erwin Zijlstra. Met alles aan de hang plaatste Steenstra een zitbal tegen zijn oude maten.

Steenstra sterk

"Dat was een close call", zei Hiemstra na de finale. "Die mannen kaatsten geweldig. Gert-Anne sloeg heel goed op." Hiemstra kwam met zijn maten zelf op 5-3 achterstand.

"Maar Tjisse was de hele dag geweldig. Op devbelangrijke punten stond hij er."

Vorige week ging de finale voor Steenstra, Hiemstra en Wassenaar nog verloren, toen tegen het partuur van Marten Bergsma, dat in Dronryp niet verder kwam dan de tweede omloop. "Het is wat raar gezegd, maar ik win liever hier in Dronryp dan in Franeker", zei Hiemstra. "Het wordt hier straks een mooi feest."

Dijkstra derde

De derde plaats in Dronryp was voor Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis. Die gingen op 5-4 6-6 onderuit in de halve finale tegen Kingma.

Wassenaar werd gekozen tot koning in Dronryp.