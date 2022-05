Cambuur wint in Groningen en eindigt in het linkerrijtje

Goals, goals, goals

Een kleine vijf minuten na rust verdubbelde Mees Hoedemakers de voorsprong voor Cambuur. Issa Kallon bracht de bal bij de middenvelder, die op de rand van het strafschopgebied een droge schuiver afvuurde op het doel van Leeuwenburgh. Die kon er niet bij.

Om kans te maken op een play-offticket om Europees voetbal, moest Cambuur met minstens drie goals verschil winnen van Groningen. In de 58e minuut werd dat een stuk lastiger. Jørgen Strand Larsen draaide knap weg bij Marco Tol en schoot Groningen naar 1-2.

Niet veel later was de marge toch weer twee. Bjorn Meijer hield Mitchel Paulissen vast en scheidsrechter Dieperink wees naar de stip. In zijn laatste wedstrijd maakte Issa Kallon er 1-3 van. Niet veel later was hij zelfs dicht bij de 1-4, maar toen schoot hij hard over.