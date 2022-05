Sydney van Hooijdonk kopt Heerenveen naar Europese play-offs

In de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, van toekomstige hoofdtrainer Kees van Wonderen, begon Heerenveen sterk. Kansen van Tibor Halilovic en Amin Sarr leverden echter nog geen goals op.

Er was één ploeg die voetbalde in de openingsfase en dat was Heerenveen. De thuisploeg had de volledige controle en kwam na een halfuur terecht op voorsprong.

Halilovic profiteerde van slecht uitverdedigen bij Go Ahead Eagles. De Kroaat zette voor op Sarr, die met het hoofd zijn kompaan in de aanval vond: Sydney van Hooijdonk. Voor hem was het een koud kunstje om de 1-0 binnen te koppen.