Friese dwangstoelen zorgen mede voor Europese prijs Museum van de Geest

De patiënt werd stevig vastgebonden in de stoel, zoals dat ook wol gebeurt in een dwangbuis. Het moet de patiënt rustig houden. Volgens De Bot was het in die tijd nog "een soort vernieuwingen in de manier waarop ze met patiënten omgingen."

Geen dwang meer toepassen

De dwangstoelen worden allang niet meer gebruikt. De Bot ziet echter wel een link met de hedendaagse gezondheidszorg. "Er is een heel project in heel Nederland aan de gang om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen separeervrij zijn, en dat er zo weinig mogelijk cliënten worden opgenomen in een separeercel."