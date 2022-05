Nyck de Vries wint in Berlijn | Seizoen Aris voorbij

Het is matchday voor SC Cambuur en sc Heerenveen. Beide wedstrijden zijn vanaf 14.30 uur live te volgen bij Omrop Fryslân, op de radio en natuurlijk houden we het voetbal ook in de gaten in dit liveblog. Verder is er aandacht voor de vrije formatiepartijen van het hoofdklasse kaatsen. De mannen spelen in Dronryp en de vrouwen in Wjelsryp.

Later op de dag kijken we naar de prestaties van titelverdediger Nyck de Vries in de achtste race van de Formule E in de Duitse hoofdstad Berlijn. De basketballers van Aris Leeuwarden spelen in de tweede ronde van de play-offs om de BNXT League tegen het Belgische Okapi Aalst. Woensdag was de eerste wedstrijd, vandaag de return in België.