Under Wetter in première op de ijsbaan van Wergea: "Het raakt je"

Regisseur en bedenker Tatiana Pratley wil met deze voorstelling de harten van alle mensen van verschillende generaties laten voelen. Hoe gaat iedereen om met alle veranderingen? Is verandering ook een kans? Wanneer hou je van een plaats en kun je die verlaten? En hoe dan?

Pratley heeft het bedacht in coronatijd, wandelend langs haar eigen ijsbaan in Marsum. Of het geworden is wat ze toen bedacht heeft? Ze denkt dat het groter is geworden, dan ze had bedacht. Ze is trots op alle muzikanten, dansers, acteurs en iedereen achter de schermen. "Dat laatste beeld, iedereen onder water, dat laat zien hoe de toekomst eruit kan zien. Dat raakt me."