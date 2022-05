Paus verklaart Friese priester Titus Brandsma heilig

Duizenden belangstellenden, onder wie ook Friese pelgrims, woonden de heiligverklaring bij. Het is een bijzondere gebeurtenis, want in de canon staan duizenden namen, maar Nederland kreeg er in de laatste honderd jaar maar vijf heiligen bij.

Wonderbaarlijke genezing

Om heilig te worden moet een kandidaat eerst zalig zijn verklaard, zoals met Titus Brandsma al in 1985 gebeurde. De kandidaat-heilige moet een door een speciale commissie uit het Vaticaan vastgesteld wonder hebben verricht. Brandsma zou hebben gezorgd voor de wonderbaarlijke genezing van een Amerikaanse pater die ongeneeslijke kanker had.