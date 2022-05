Recensie De Grauwe Hemel: Lichtvoetige zwaarmoedigheid

Al tijdens zijn leven was Francois Haverschmidt beroemd. Niet als de talentvolle dominee, zijn beroep, maar als dichter Piet Paaltjens. Dat was zijn roeping. Zijn hele leven lang heeft hij een soort van dubbeldrol gespeeld. Haverschmidt sprak ook over Paaltjens als een andere persoon, die de succesvolle dichtbundel Snikken en Grimlachjes als literair testament aan hem had nagelaten.

Foudgum

Even in het kort: wat heeft Francois Haverschmidt met Fryslân? Hij is geboren in Leeuwarden, als zoon van een apotheker en wijnhandelaar, studeerde in Leiden voor dominee en werd dominee in Foudgum, bij Dokkum. Dat had natuurlijk niet gemoeten.

De kerkgangers daar op de klei hadden alleen behoefte aan het woord van God' en konden niets met een frivole dominee die ook nog eens vreemde gedichtjes schreef. Het leven van de eenzame Haverschmidt werd daardoor niet meer 'als een plantenbestaan onder de grauwe hemel', zo schreef hij aan zijn studievrienden in Leiden.