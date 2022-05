Familie-eer van Doke Schmidt staat op het spel bij SC Cambuur tegen FC Groningen

SC Cambuur ontmoet in FC Groningen een tegenstander waarmee het zeer slecht gaat. De laatste zes wedstrijden verloor de ploeg van trainer Danny Buys. Met Cambuur gaat het echter niet veel beter. Er werd maar één duel gewonnen na de winterstop.

"We hebben wel een iets mindere fase, maar we hebben ook drie wedstrijden achter elkaar niet verloren. Daar kun je ook positieve dingen uit halen", zei Schmidt oer de gelijkspellen tegen sc Heerenveen, RKC Waalwijk en Willem II. "Tuurlijk kan en moet het spel soms beter, maar we hebben directe handhaving in de Eredivisie."

Contractverlenging

Nu het zeker is dat de club nog een jaar in de eredivisie blijft, is het ook zeker dat Schmidt nog een jaar langer bij Cambuur blijft. Zijn contract is automatisch verlengd, hoewel hij "nog even met Foeke (Booy, technisch manager, red.) om de tafel moet zitten of alles helemaal klopt", zo lacht Schmidt.

"Ik keek er heel erg naar uit om met Cambuur een jaar eredivisie spelen. En dat gaat nog een keer gebeuren. Daar ben ik heel blij mee, zeker!"