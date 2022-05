Stageline-zanger brengt zelfgeschreven lied op stip in De Kuip: "Tirana Oohoh"

Tirana Oohoh is gemaakt op de melodie van Volare. Het kwam zomaar bij hem op, terwijl hij aan het douchen was. "Ik was aan het fluiten, en ik dacht: daar past Tirana prima op."

"Het is ongelooflijk", zegt Bijlsma. "Scheidsrechter Erwin Seinstra, ook een bekende Fries, is een vriend van me. Hij zei: een volle Kuip, je moet gewoon genieten. Het is niet normaal."