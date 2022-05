De volleybalsters van VC Sneek weten derde van Nederland te worden

Sneek had vorige week al met 3-0 gewonnen. Deze keer hadden ze het in de eerste set nog flink zwaar. Zij stonden met 22-15 achter, maar ze wonnen toch nog met 24-26.

Ook in de tweede set had Zwolle lang een voorsprong, maar toch ging de winst naar Sneek met 22-25. Daarmee was de strijd om de derde plaats al beslist. Zwolle moest met 3-0 of met 3-1 winnen.

In de derde set kreeg VC Sneek drie matchpoints. Toch ging de winst naar Zwolle met 28-26. Ook de vierde set ging naar Zwolle. De beslissende vijfde set werd echter gewonnen door Sneek met 15-8.

Het was de laatste wedstrijd van Roos van Wijnen. Ze neemt na 14 jaar afscheid van de volleybalsport.