Oudehasker familiebedrijf Wiersma viert 150-jarig jubileum

Commissaris van de Koning Arno Brok mocht het eerste exemplaar van het boek overhandigen. Het toneelstuk 'Welkom bij de Wiersma's' van Martijn Zwagerman werd twaalf keer opgevoerd en bracht alle generaties in beeld.

Intussen werkt de zesde generatie in het bedrijf, dat 150 jaar geleden door schipper Haitze Foppes Wiersma (1842-1918) is opgericht. Drie generaties waren op skûtsje De Lastdrager actief in de turfhandel.

De familie volgde na de turf de brandstoftransities: het stapte over naar kolen, huisbrandolie, fossiele motorbrandstoffen, biodiesel en duurzame synthetische diesel.

Germ Wiersma heeft als huidige eigenaar ook een speciale torpedotruck onthuld, die stiekem naar de feesttent in Oudehaske was gereden.