Marit Bouwmeester is bevallen van een meisje: Jessie Mae

"Hello world! Daar is ze dan, onze lieve kleine Jessie Mae", schrijft Bouwmeester op Twitter, met twee foto's van de baby en van zichzelf, de baby en haar vriend Diederick Rembrandt.

In oktober maakte Bouwmeester al bekend dat ze in verwachting was en in november verklapte ze dat het een 'mini-Marit' zou worden, een meisje dus. Bouwmeester hoopt over twee jaar weer mee te doen voor olympische medailles in het zeilen.