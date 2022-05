Fierljepseizoen begonnen in Buitenpost; nieuwe leden zoeken blijft vaak een klus

Coach Thijs Faassen van Winsum is tevreden over de resultaten. Ook met de ledenaantallen gaat het daar goed: "Vorig jaar begonnen we met drie leden, maar gaandeweg het seizoen zijn er steeds meer bijgekomen. We zitten nu op zestien." Ondanks het grote aantal leden, merkt Faassen wel dat de sport niet altijd bij de kinderen bekend is: "Maar als zie het zien en ze maken het mee, dan vinden ze het altijd wel leuk om te doen."

Buitenpost zoekt nieuwe jeugdleden

Bij de fierljepvereniging van Buitenpost worstelen ze er ook mee. Marieke Jelsma, voorzitter van de Ljeppersclub van Buitenpost: "Wij hebben momenteel helemaal geen jeugdleden. We zijn echt op zoek naar nieuwe jeugdljjeppers." Bij Buitenpost is veel doorstroom geweest, waardoor de jeugdklasse nu leeg is. Jelsma: "We moeten eigenlijk opnieuw met een ploegje beginnen."