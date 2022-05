Rome maakt zich op voor de heilige Titus: Friezen werken heel programma af

De heilligverklaring is zondag 15 mei te volgen op televisie bij Omrop Fryslân in een gemeenschappelijk programma met KRO-NCRV. In De Tiid in Bolsward praten we over de betekenis van Brandsma en daarna is, live uit Rome, de eucharistieviering te zien, met daarin de heiligverklaring. Het programma begint om 9.30 uur.

In het radioprogramma Buro de Vries is tussen 11.00-12.00 uur aandacht voor Titus Brandsma en dan met name zijn liefde voor het Fries en Fryslân en zijn inzet voor de Bonifatiuskapel in Dokkum.