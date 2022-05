Het realiseren van het Brûsplak in Joure is een oefening in geduld

Joure wil al zeven jaar een centrale plek voor culturele en maatschappelijke organisaties, van de fanfare tot de damclub. De initiatiefnemers van de Brûsplak hebben verschillende mogelijke locaties bedacht.

Verpieterde Evenementenhal

Eén daarvan is de oude evenementenhal. De hal aan de Vegelinsweg heeft voor de projectgroep echter niet de voorkeur. "Het gebouw is flink verwaarloosd. Als mijn zoon van de repetities met de muziekvereniging thuiskomt, stinkt hij naar de hal", vertelt Tea Osinga, die in de projectgroep 't Lokaal zit. Ze hebben het initiatief genomen voor een Brûsplak.

't Haske

Ook partycentrum 't Haske is voor de projectgroep eigenlijk geen optie. "Dan zijn we 't Haske kwijt en dat willen we in Joure niet. Bovendien is het centrum nog eigendom van een ondernemer." Wel probeert de eigenaar het te verkopen, omdat hij het wat rustiger aan wil doen.