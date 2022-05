Heerenveen-trainer Tobiasen: "Ongelooflijk dat we nog meedoen om plek acht"

Trainer van Go Ahead is Kees van Wonderen die na de zomer de overstap naar Heerenveen maakt. Voor Tobiasen maakt dat weinig uit, al is hij wel benieuwd hoe Go Ahead zal spelen.

"Is het 4-4-2, spelen ze 4-3-3 of gaan ze 5-3-2 spelen? Ik verwacht in ieder geval een kleine schaakwedstrijd", zegt Tobiasen. "Maar wij willen er in ieder geval weer een feest van maken met de supporters. Zij hebben ons het hele seizoen gesteund en het zou mooi zijn als we het kunnen afsluiten met een overwinning. Dan zien we daarna wel op welke plek we staan."