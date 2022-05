De sport van vandaag: fierljeppen, een Friese derby en Nyck de Vries

Roeland ten Berge verruilt komend seizoen de voetbalsters van sc Heerenveen voor die van PEC Zwolle. De 45-jarige trainer/coach volgt bij de eredivisionist Joran Pot op, die naar FC Twente Vrouwen vertrekt. Ten Berge was de afgelopen vijf seizoenen werkzaam bij sc Heerenveen Vrouwen. Hij tekent in Zwolle een contract voor een jaar.

Ten Berge, tevens werkzaam als docent bij de KNVB, was eerder actief als trainer in het amateurvoetbal bij de mannen. Hij zat op de bank bij onder andere DVS '33, Excelsior '31 en Berkum. "Voor mij was het na vijf jaar tijd voor iets nieuws", meldt Ten Berge via zijn nieuwe club.